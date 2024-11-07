Солдатів КНДР уже перекинули на лінію зіткнення на Курщині - ЦПД

Північнокорейських солдатів уже перекинули на лінію зіткнення в Курській області. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що солдати КНДР перебувають у російських підрозділах, які ведуть бої на лінії Любимівка — Новоіванівка, а також неподалік від Погребків.

Коваленко також додав, що по таких підрозділах постійно працює українська артилерія, а також БПЛА.

Інших деталей він не розкрив.

7 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив західним партнерам, що солдати з КНДР зазнали перших втрат у боях з українськими військовими в російській Курській області.

6 листопада The New York Times із посиланням на джерела писала, що війська Північної Кореї зазнали перших втрат у бою з Силами оборони України.