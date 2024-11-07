Армия РФ начала новую волну наступления на Курщине - DeepState

Российские войска приступили к новой волне наступательных действий в Курской области. Со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState, сообщает Новое время.

Отмечается, что в течение дня ситуация в Курской области обострилась, поскольку россияне активизировали наступательные действия на населенные пункты Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу.

Наибольший натиск противника удалось сдержать на большинстве направлений, однако ситуация в районе Суджи еще уточняется.

Также российские силы снова прибегли к привычной тактике — десантированию пехоты на БМП.

Аналитики проекта прогнозируют, что россияне продолжат массиров



