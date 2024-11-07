Армія РФ розпочала нову хвилю наступу на Курщині - DeepState

Російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій у Курській області. З посиланням на дані аналітичного проєкту DeepState, повідомляє Новое время.

Зазначається, що протягом дня ситуація на Курщині загострилася, оскільки росіяни активізували наступальні дії на населені пункти Погребки, Зелений Шлях, Дар'їно та Суджу.

Найбільший натиск противника вдалося стримати на більшості напрямків, проте ситуація в районі Суджі ще уточнюється.

Також російські сили знову вдалися до звичної тактики — десантування піхоти на БМП.

Аналітики проєкту прогнозують, що росіяни продовжать масовані штурми новоприбулими підрозділами.