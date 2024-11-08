Курс валют НБУ на 8 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 ноября, понизился до уровня 41.3589 за 1 доллар.

Евро подорожал на 23 коп до 44.5642 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 27 коп до 53.5722 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 47.2700 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 11 коп до 10.3060 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.358 900 EUR Евро 44.564 200 GBP Фунт стерлингов 53.572 200 CHF Швейцарский франк 47.270 000 PLN Польский злотый 10.306 000

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.