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Курс валют НБУ на 8 ноября

Курс валют НБУ на 8 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 7 ноября, понизился до уровня 41.3589 за 1 доллар.

Евро подорожал на 23 коп до 44.5642 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 27 коп до 53.5722 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 47.2700 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 11 коп до 10.3060 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.358900 --0.0973
EUR Евро 44.564200 +0.2268
GBP Фунт стерлингов 53.572200 +0.2657
CHF Швейцарский франк 47.270000 --0.0301
PLN Польский злотый 10.306000 +0.1087

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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