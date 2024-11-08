Курс валют НБУ на 8 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 8 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 7 ноября, понизился до уровня 41.3589 за 1 доллар.
Евро подорожал на 23 коп до 44.5642 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 27 коп до 53.5722 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 3 коп до 47.2700 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 11 коп до 10.3060 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.358900
|EUR
|Евро
|44.564200
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.572200
|CHF
|Швейцарский франк
|47.270000
|PLN
|Польский злотый
|10.306000
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.