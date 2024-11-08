Курс валют НБУ на 8 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 8 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 7 листопада знизився до рівня 41.3589 за 1 долар.
Євро подорожчав на 23 коп. до 44.5642 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 27 коп. до 53.5722 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 47.2700 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 10.3060 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.358 900
|EUR
|Євро
|44.564 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.572 200
|CHF
|Швейцарський франк
|47,270 000
|PLN
|Польський злотий
|10,306 000
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.