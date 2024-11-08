Курс валют НБУ на 8 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 8 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 7 листопада знизився до рівня 41.3589 за 1 долар.

Євро подорожчав на 23 коп. до 44.5642 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 27 коп. до 53.5722 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 47.2700 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 10.3060 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.358 900 EUR Євро 44.564 200 GBP Фунт стерлінгів 53.572 200 CHF Швейцарський франк 47,270 000 PLN Польський злотий 10,306 000

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.