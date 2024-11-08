Close button

Курс валют НБУ на 8 листопада

Курс валют НБУ на 8 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 8 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 7 листопада знизився до рівня 41.3589 за 1 долар.

Євро подорожчав на 23 коп. до 44.5642 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 27 коп. до 53.5722 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 3 коп. до 47.2700 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 11 коп. до 10.3060 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.358 900 --0.0973
EUR Євро 44.564 200 +0.2268
GBP Фунт стерлінгів 53.572 200 +0.2657
CHF Швейцарський франк 47,270 000 --0.0301
PLN Польський злотий 10,306 000 +0.1087

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics