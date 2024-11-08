Россия потеряла за сутки почти 1600 военных – Генштаб ВСУ

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла еще около 1580 военных, 9 танков, 49 бронемашин, 32 артсистемы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили: