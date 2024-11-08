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Россия потеряла за сутки почти 1600 военных – Генштаб ВСУ

Россия потеряла за сутки почти 1600 военных – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

Россия за минувшие сутки в ходе войны против Украины потеряла еще около 1580 военных, 9 танков, 49 бронемашин, 32 артсистемы и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 705 880 (+1 580) человек,
  • танков – 9 233 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 18 661 (+49) ед,
  • артиллерийских систем – 20 226 (+32) ед,
  • РСЗО – 1 245 (+0) ед,
  • средств ПВО – 996 (+0) ед,
  • самолетов – 369(+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 526 (+118) ед,
  • крылатых ракет – 2631 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 495 (+84) ед,
  • специальной техники – 3 602 (+6) ед.

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