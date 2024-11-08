Росія втратила за добу майже 1600 військових – Генштаб ЗСУ

Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила ще приблизно 1580 військових, 9 танків, 49 бронемашин, 32 артсистеми та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали: