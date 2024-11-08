Росія втратила за добу майже 1600 військових – Генштаб ЗСУ
Росія за минулу добу в ході війни проти України втратила ще приблизно 1580 військових, 9 танків, 49 бронемашин, 32 артсистеми та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 705 880 (+1 580) осіб,
- танків – 9 233 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 18 661 (+49) од,
- артилерійських систем – 20 226 (+32) од,
- РСЗВ – 1 245 (+0) од,
- засобів ППО – 996 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 526 (+118) од,
- крилатих ракет – 2631 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 495 (+84) од,
- спеціальної техніки – 3 602 (+6) од.