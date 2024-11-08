НБУ спрогнозировал, когда реальная зарплата превысит довоенный уровень

Конкуренция за работников заставляет работодателей повышать зарплату. Реальная зарплата (с учетом инфляции) украинцев вырастет на 14% и превысит довоенный уровень в конце текущего года.﻿ Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за октябрь 2024 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в отчете, по-прежнему дефицит кадров на рынке труда подпитывает рост заработных плат.

В частности, во ІІ квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,6% г/г, номинальные - на 22,1% г/г. Согласно имеющимся косвенным данным, высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились и в ІІІ квартале.

Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались достаточно высокими и дальше поддерживали частное потребление, отметили в НБУ.

"Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за существующую рабочую силу" , - говорится в прогнозе.

Ранее НБУ ожидал, что реальная зарплата превысит довоенный уровень в 2025 году.

Обновленный прогноз НБУ

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 21,0% (предыдущий прогноз – 16,1%), реальной – на 14,0% (9,7%).

В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 16,0%, реальная – на 6,5%, в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 8,9%, реальная – на 2,9%.

Напомним, по данным Госстата, среднемесячная номинальная зарплата украинцев в 2023 году выросла на 17,7% до 17 442 гривен. При этом среднегодовая инфляция составила 12,9%.

Министерство экономики прогнозирует, что среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2024 году составит 20581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%.