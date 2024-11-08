За ударом беспилотников по НПЗ в Саратове стоит ГУР – источник

За атакой беспилотников на нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском городе Саратов в ночь на 8 ноября стоит Главное управление разведки МОУ.﻿﻿ Об этом рассказал собеседник в спецслужбах, сообщает Украинская правда.

Источник подтвердил, что это была успешная спецоперация ГУР.

Как пишут местные российские паблики на территории НПЗ возник пожар.

Напомним, губернатор Саратовской области РФ Роман Бусаргин подтвердил атаку дронов на промышленную зону в Заводском районе города, где находится НПЗ "Роснефти" с нефтяным причалом на Волге. Там, мол, упали обломки сбитого беспилотника.

Видео самого пожара появилось в местных пабликах.