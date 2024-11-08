За ударом безпілотників по НПЗ в Саратові стоїть ГУР – джерело

За атакою безпілотників на нафтопереробний завод "Роснефти "у російському місті Саратов в ніч на 8 листопада стоїть Головне управління розвідки МОУ.﻿﻿ Про це розповів співрозмовник у спецслужбах.﻿, повідомляє Українська правда.

Джерело підтвердило, що це була успішна спецоперація ГУР.

Як пишуть місцеві російські пабліки на території НПЗ зайнялася пожежа.

Нагадаємо, губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін підтвердив атаку дронів на промислову зону в Заводському районі міста, де розташований НПЗ "Роснефти" з нафтовим причалом на Волзі. Там, мовляв, упали уламки збитого безпілотника.

Відео самої пожежі з'явилося в місцевих пабліках.