Зеленский и генсек НАТО поговорили об участии КНДР в войне на стороне РФ
Президент Владимир Зеленский пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.
Зеленский рассказал, что во время встречи с Рютте он проинформировал его о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.
"Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне", – акцентировал он.
Украинский лидер отметил, что они говорили и о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности об усилении противовоздушной обороны, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.
"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", – добавил он.
Накануне, перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште, Рютте заявил, что хочет подробно обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем.