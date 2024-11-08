Зеленский и генсек НАТО поговорили об участии КНДР в войне на стороне РФ

Президент Владимир Зеленский пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.

Зеленский рассказал, что во время встречи с Рютте он проинформировал его о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.

"Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне" , – акцентировал он.

Украинский лидер отметил, что они говорили и о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности об усилении противовоздушной обороны, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.

"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России" , – добавил он.

Накануне, перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште, Рютте заявил, что хочет подробно обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем.