ВАКС отменил арест экс-нардепа обвиняемого в краже 1,5 млрд грн - СМИ

Высший антикоррупционный суд освободил от ареста подозреваемого в краже 1,5 млрд грн экс-нардепа Дмитрия Крючкова. Формальным поводом стала якобы ошибка в решении, которую допустил судья ВАКС, сообщает Слово и дело.

По данным издания, первоначально ВАКС арестовал Крючкова на 60 суток. Адвокаты подозреваемого подали жалобу на это решение. В итоге Апелляционная палата ВАКС отклонила избрание обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Журналисты отмечают, что САП обвиняет экс-нардепа Дмитрия Крючкова в завладении в 2015-2016 гг. средствами ряда облэнерго по ст. 191 ч.5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 ч.3 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). Общий ущерб энергоснабжающим компаниям по делу составляет более 1,5 млрд грн. Однако это не помешало судьям ВАКС освободить беглеца от ареста.

Этот скандал стал очередным в ряде обвинений в ВАКС в злоупотреблениях.

Ранее украинские юристы обвинили судей Высшего антикоррупционного суда в выполнении задач прокуроров САП и детективов НАБУ.

"Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно поспособствовать обвинению — САП и НАБУ, выполнить их задачу" , — отметили они.

До этого, судья ВАКС Екатерина Сикора отказалась заключить под стражу и отпустила под 3,5 млн грн залога бывшего исполняющего обязанности генерального директора "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко. НАБУ и САП подозревают его в соорганизации завладения 12,5 млн грн предприятия и покушении на завладение еще 120 млн грн. Что касается самой судьи Сикоры, то у нее НАПК выявило признаки незаконного обогащения. Сикору поймали на внесении недостоверной информации о ряде машин, квартир, паркомест, которые у нее появились за время правосудия.

Кроме Сикоры, в скандал попала еще одна судья Высшего антикоррупционного суда Валерия Черная. Она в разгар войны стала владелицей элитного автомобиля. В сентябре 2022 года она приобрела из салона авто BMW Х6.

"Должно быть какое-то личное удовольствие, считаю, я заслужила это и имею право на этот автомобиль" , — рассказала судья ВАКС "Следствие. инфо".

Согласно результатам социологического исследования группы "Рейтинг", судебным властям, к которым принадлежит ВАКС, не доверяют 72% украинцев.