Польского полицейского обвинили в смерти гражданина Украины

Прокуратура в польском городе Ополе выдвинула обвинение 29-летнему полицейскому за чрезмерное применение силы в отношении 48-летнего гражданина Украины 29 октября, что привело к его смерти. Со ссылкой на комментарий спикера Окружной прокуратуры в Ополе Станислава Бара, сообщает Укринформ.

«6 ноября 29-летнему полицейскому предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий из-за несоответствующего ﻿ применения средств непосредственного принуждения с целью обездвижения лица, повлекшего смерть 48-летнего гражданина Украины» , - отметил спикер прокуратуры.

По его словам, полицейскому грозит до пяти лет заключения. Он дал показания по делу, но не признал вину. Правоохранитель отстранен от исполнения обязанностей, ему также запрещено выезжать из Польши

Как отметил Бар, вскрытие тела украинца показало, что он мог умереть в результате резкого прекращения дыхательных функций, то есть из-за удушения. Однако точную причину смерти можно будет назвать только после проведения всех экспертиз, в частности, гистопатологической, которая займет еще несколько недель.

Он добавил, что тело умершего уже передано семье.

Прокурор рассказал об обстоятельствах инцидента. По его словам, 29 октября полицию вызвал владелец фирмы в населенном пункте Кшивизна, где хотел трудоустроиться украинец. Предприниматель требовал от мужчины, который в итоге отказался у него работать, заплатить за ночлег.

Сначала тот отказывался, но к моменту приезда полиции заплатил. Когда полицейские попросили украинца показать документы, он отказался. Так что патрульные хотели отвезти мужчину в участок, но он сопротивлялся. Когда на него пытались надеть наручники, применяя силовые приемы, мужчине стало плохо, он потерял сознание. На место вызвали спасателей, но констатировали смерть украинца.

Бар подчеркнул, что прокуратура исключает применение чрезмерной силы полицейским на почве национальной неприязни и считает это несчастным случаем.

Представитель прокуратуры также отметил, что в Опольском воеводстве это первый в нынешнем году случай смерти во время задержания полицией.

Генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь сообщил, что смерть гражданина Украины Игоря Ш. находится на особом контроле учреждения. Обстоятельства этого случая, включая правомерность применения силы, расследуются Окружной прокуратурой в Ополе.