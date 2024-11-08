Учителям будут ежемесячно доплачивать по 1 тыс грн
Учителя с 1 января 2025 года ежемесячно будут получать по тысяче гривень доплат к зарплате. Об этом на выездном заседании Кабинета министров в Одессе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Деловая столица.
"С 1 января 2025 вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки", — сообщил премьер.
Шмыгаль также сообщил, что с сентября следующего года размер такой доплаты увеличится до 2000 гривен.
"Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины", — продолжил глава правительства.
Шмыгаль также выразил благодарность украинским педагогам и учителям за самоотверженную работу.
"Благодаря вам, даже вопреки войне, сотни тысяч детей могут продолжить обучение и получить качественное образование", — подытожил премьер.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата учителя составляет 12 тысяч гривен.
В августе министр образования Оксен Лисовый говорил, что у государства нет средств на их повышение.