Вчителям щомісячно доплачуватимуть по 1 тис грн
Вчителі з 1 січня 2025 року щомісяця отримуватимуть по тисячі гривень доплат до зарплати. Про це на виїзному засіданні Кабінету міністрів в Одесі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ділова столиця.
"З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки", — повідомив прем'єр.
Шмигаль також повідомив, що з вересня наступного року розмір такої доплати зросте до 2000 гривень.
"Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає та виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України", — продовжив глава уряду.
Шмигаль також висловив подяку українським педагогам та вчителям за самовіддану працю.
"Завдяки вам, навіть усупереч війні, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та здобути якісну освіту", — підсумував прем'єр.
Раніше повідомлялося, що середня зарплата вчителя складає 12 тисяч гривень.
У серпні міністр освіти Оксен Лісовий говорив, що держава не має коштів на їхнє підвищення.