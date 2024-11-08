Вчителям щомісячно доплачуватимуть по 1 тис грн

Вчителі з 1 січня 2025 року щомісяця отримуватимуть по тисячі гривень доплат до зарплати﻿. Про це на виїзному засіданні Кабінету міністрів в Одесі заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Ділова столиця.

"З 1 січня 2025 року запроваджуємо щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень "на руки" , — повідомив прем'єр.

Шмигаль також повідомив, що з вересня наступного року розмір такої доплати зросте до 2000 гривень.

"Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає та виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України" , — продовжив глава уряду.

Шмигаль також висловив подяку українським педагогам та вчителям за самовіддану працю.

"Завдяки вам, навіть усупереч війні, сотні тисяч дітей можуть продовжити навчання та здобути якісну освіту" , — підсумував прем'єр.

Раніше повідомлялося, що середня зарплата вчителя складає 12 тисяч гривень.

У серпні міністр освіти Оксен Лісовий говорив, що держава не має коштів на їхнє підвищення.