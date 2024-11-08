Шмыгаль сообщил об успешном начале отопительного сезона
Премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался об успешном начале отопительного сезона в Украине. Со ссылкой на соцсети министра, сообщает Экономическая правда.
"В Украине успешно начался отопительный сезон. Вместе с местными властями сделаем все возможное, чтобы он прошел в плановом режиме", - сообщил он.
По его словам, сейчас действуют государственные программы и инициативы: энергетические гранты и льготные кредиты, адресные жилищные субсидии и льготы, обеспечение резервным энергопитанием, создание системы распределенной генерации.
Кроме того, Одесса, в частности, получит от партнеров четыре газопоршневые установки, которые покроют 45% потребностей критической инфраструктуры города. Одна из таких установок уже обустроена.
В Украине почти во всех регионах стартовал отопительный сезон, кроме Херсонщины.
С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.
С 30 октября в Киеве начали отопительный сезон для жилых домов.