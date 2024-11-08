Украина заключила со Всемирным банком грантовое соглашение на $1,37 млрд

8 ноября Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали грантовое соглашение на 1,37 млрд долларов. Об этом идет речь на сайте Минфина, сообщает Левый берег.

Документ был заключен в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine).

Целью этого проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, которые не связаны со сферой безопасности и обороны.

Украина привлечет транш, состоящий из:

1,35 млрд долларов – грант от США;

10,8 млн евро – средства из целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

«Средства поступят в госбюджет Украины уже в ближайшие дни» , - отметили в Минфине.

С начала полномасштабного вторжения России благодаря проекту PEACE in Ukraine министерство привлекло уже почти 28 млрд долларов и более 1,4 млрд евро бюджетной поддержки.