Украина разочарована правительством Британии из-за нежелания давать оружие - СМИ

Украинская власть считает, что ее отношения с правительством Великобритании ухудшились. Это произошло из-за нежелания нового премьера Кира Стармера давать Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow. Со ссылкой на The Guardian, сообщает Европейская правда.

По информации издания, разочарование Киева британским правительством стало следствием дискуссии между Стармером и Владимиром Зеленским во время встречи в октябре.

Тогда Зеленский представил свой "план победы", но, по словам источника The Guardian в Киеве, план не вызвал "большой реакции". Он предположил, что Стармер не желает принимать стратегические решения без одобрения США – хотя в частном порядке это отрицал.

Как говорится в публикации, основная претензия Украины заключается в том, что после прихода лейбористов к власти Британия не предоставила никаких дополнительных дальнобойных ракет Storm Shadow.

"Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились" , – сказал The Guardian анонимный украинский чиновник.

Эти беспокойства Зеленский поднял во время встречи с британским премьером на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября, но в Киеве заявили, что встреча не привела к "никакому прогрессу" в вопросе предоставления Storm Shadow.

Как следует из слов источников The Guardian, "ракетный" вопрос является причиной того, что Кир Стармер до сих пор не посетил Украину с момента вступления в должность премьера.

"Мы обсуждали с августа возможный визит Стармера. Назывались разные даты. Стармер несколько раз его переносил. Ему нет смысла приезжать как туристу. На данный момент он не готов принимать решения, которые необходимы" , – сказал собеседник издания.

Великобритания является третьим по величине донором военной техники Киеву после США и Германии и с 2022 года предоставила или пообещала предоставить Украине 12,8 миллиардов фунтов стерлингов помощи.

В октябре сообщалось, что британское военное руководство рассматривает возможность отправки войск на запад Украины для подготовки новобранцев.