IKEA полностью оставила российский рынок

Оператор магазинов IKEA продал свой последний оставшийся в России актив и тем самым завершив полный выход с российского рынка. Об этом пишет Sky News, сообщает Левый берег.

Ingka Group принадлежит большинство магазинов IKEA по всему миру, 8 ноября она объявила о продаже склада недалеко от Москвы.

Группа подтвердила, что продала распределительный центр в российском городе Есипово, а также оставшиеся земельные участки. Вероятным владельцем оказался бизнесмен из РФ, хотя компания пока эту информацию не подтвердила.

Тем временем в РФ все еще трудятся более 2000 иностранных фирм. А вот прекратили или сократили деятельность около 1750.

Летом этого года компания Hugo Boss продала свой российский бизнес оптовому партнеру.

В октябре прошлого года пивоварная компания Carlsberg разорвала лицензионные соглашения со своей дочерней фирмой в России.