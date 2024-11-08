IKEA повністю залишила російський ринок

Оператор магазинів IKEA продав свій останній актив, що залишився в Росії, і цим завершивши повний вихід із російського ринку. Про це пише Sky News, повідомляє Лівий берег.

Ingka Group належить більшість магазинів IKEA по всьому світу, 8 листопада вона оголосила про продаж складу неподалік Москви.

Група підтвердила, що продала розподільчий центр у російському місті Єсипово, а також земельні ділянки, які залишилися. Імовірним власником виявився бізнесмен з РФ, хоча компанія наразі цю інформацію не підтвердила.

Тим часом у РФ все ще працюють понад 2000 іноземних фірм. А ось припинили чи скоротили діяльність близько 1750.

Влітку цього року компанія Hugo Boss продала свій російський бізнес оптовому партнеру.

Торік у жовтні пивоварна компанія Carlsberg розірвала ліцензійні угоди зі своєю дочірньою фірмою в Росії.