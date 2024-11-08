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В Киеве несколько мужчин устроили стрельбу: их задержала полиция

В Киеве несколько мужчин устроили стрельбу: их задержала полиция
Фото: Pixabay

К вечеру 8 ноября в Киеве задержали нескольких мужчин. Они устроили незаконную стрельбу в одном из районов столицы. Со ссылкой на Патрульную полицию Киева, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным патрульных, они получили сообщение о стрельбе в одном из районов Киева. Заявитель дал подробное описание нарушителей, после чего начались поиски.

Осмотрев близлежащие территории, инспекторы обнаружили мужчин с оружием.

"Граждане вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали на помощь коллег и задержали нарушителей. При себе у них был стартовый пистолет", - сообщили в полиции.
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Мужчин правоохранители доставили в районный отдел полиции. В дальнейшем на нарушителей были составлены административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и по ч. 1 ст. 178 (Появление в общественном месте в пьяном виде) КУоАП.

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