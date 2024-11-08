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У Києві кілька чоловіків вчинили стрілянину: їх затримала поліція

У Києві кілька чоловіків вчинили стрілянину: їх затримала поліція
Фото: Pixabay

Надвечір 8 листопада в Києві затримали кількох чоловіків. Вони влаштували незаконну стрілянину в одному із районів столиці.﻿ З посиланням на Патрульну поліцію Києва, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

За даними патрульних, вони отримали повідомлення про стрілянину в одному із районів Києва. Заявник надав детальний опис порушників, після чого розпочались пошуки.

Оглянувши прилеглі території, інспектори виявили чоловіків зі зброєю.

"Громадяни поводилися агресивно, тож патрульні викликали на підмогу колег та затримали порушників. При собі вони мали стартовий пістолет", - повідомили в поліції.
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Чоловіків правоохоронці доставили до районного відділку поліції. Надалі на порушників було складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадському місці в пʼяному вигляді) КУпАП.

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