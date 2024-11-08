Глава Минобороны Польши: Трамп еще не принимал решений по Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что, по его данным, новоизбранный президент США Дональд Трамп еще не принял ни одного решения по поводу российско-украинской войны. Со ссылкой на RMF 24, сообщает Лига.net.

Так он отреагировал на статью The Wall Street Journal о том, что команда Трампа якобы подготовила "мирный план" по Украине.

"Насколько мне известно, президент Трамп не принял ни одного решения, не сообщил ни одного решения относительно действий, связанных с Украиной. Я очень просил бы вас быть осмотрительными по поводу этой информации, быть осмотрительными в использовании информации о том, что кто-то из советников президента Трампа, кто-то из его окружения без фамилии предложил то или иное решение" , – сказал он.

Американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников писала, что команда Трампа якобы подготовила предложения по завершению российско-украинской войны. Среди них – отказ Украины от вступления в НАТО не менее чем на 20 лет.

В команде Трампа также предлагают заморозить линию фронта, создав демилитаризованную зону, без участия американских войск или контингентов ООН, или других организаций, финансируемых США, для обеспечения ее безопасности.