Сырский посетил части на Курщине и оценил ситуацию на фронте

Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский посетил части на Курском направлении, где работал с командирами по организации боевых действий и повышении эффективности огневого поражения противника, сообщает Украинская правда.

"Работал в частях и подразделениях, участвующих в боевых действиях на Курском направлении. Важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены" , – говорится в сообщении.

По его словам, россияне пытаются вытеснить Силы обороны с Курщины и продвинуться вглубь территории, которую ВСУ держат под контролем.

"Поэтому, моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов" , - сообщил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что если бы не стойкость украинских воинов, ударные части РФ штурмовали бы позиции защитников на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, и это могло бы существенно ухудшить ситуацию на фронте.

По данным The New York Times, 50-тысячная группировка российских и северокорейских войск готовится начать масштабное контрнаступление в Курской области.