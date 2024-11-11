Глава дипломатии ЕС показал, как встретил утро в Киеве в укрытии

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель был вынужден встретить утро понедельника в укрытии из-за объявленной воздушной тревоги в Киеве, сообщает Европейская правда.

Свое сообщение глава европейской дипломатии сопроводил фотографией, на которой изображен он в укрытии.

"Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия осуществляет очередную ракетную атаку. Это ежедневная реальность для украинского народа с момента полномасштабного вторжения России" , – отметил Боррель.

Starting my day in Kyiv in the shelter, as Russia unleashes another missile attack.



This is the daily reality for the Ukrainian people since Russia‘s full-scale invasion. pic.twitter.com/4h3Yrljrxy — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 11, 2024

Как известно, Боррель прибыл в Киев в субботу, 9 ноября.

СМИ писали, что Боррель хочет заверить Украину в поддержке Европы в ходе первого визита высокопоставленного брюссельского чиновника после победы Дональда Трампа на выборах.