Стоимость Bitcoin достигла пика после победы Трампа

Bitcoin обновил исторический максимум цены и достиг пика в $82,394 на ожиданиях благоприятной регуляции после избрания Дональда Трампа президентом США и сторонников криптовалют в Конгресс.﻿ Это следует из данных CoinDesk, сообщает Экономическая правда.

По состоянию на 12:53 цена основной криптовалюты составляла $82,086. Капитализация криптовалюты достигла $1,62 триллиона.

Крупнейшая криптовалюта в мире уже более чем удвоила свою стоимость с минимума этого года в $38,505.

В то же время вторая по капитализации криптовалюта Etherium достигла $3,181 за единицу.