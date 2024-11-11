Вартість Bitcoin сягнула піка після перемоги Трампа

Bitcoin оновив історичний максимум ціни і сягнув піка у $82,394 на очікуваннях сприятливої регуляції після обрання Дональда Трампа президентом США та прихильників криптовалют до Конгресу.﻿ Це випливає з даних CoinDesk, повідомляє Економічна правда.

Станом на 12:53 ціна основної криптовалюти становила $82,086. Капіталізація криптовалюти сягнула $1,62 трильйона.

Найбільша криптовалюта у світі вже більш ніж подвоїла свою вартість з мінімуму цього року у $38,505.

На цей же час друга за капіталізацією криптовалюта Etherium сягнула $3,181 за одиницю.