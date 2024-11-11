Что будет с евро после победы Трампа

5 ноября на президентских выборах в США кандидат от республиканской партии Дональд Трамп одержал сокрушительную победу над кандидатом от демократической партии Камаллой Харрис и стал 47-м президентом. Несмотря на то, что инаугурация Трампа состоится только через 2 месяца – 20 января 2025 года, и лишь после этого он станет полноправным хозяином в Овальном кабинете Белого Дома, мировой валютный рынок FOREX уже бурно отреагировал на «второе пришествие» Трампа.

Все ведущие мировые валюты отреагировали падением по отношению к доллару США. Больше всего пострадал евро. За 5 дней – с 6 по 11 ноября – евро подешевел почти на 3 цента – с 1,0937 до 1,0655 доллара.

Что же происходит? Почему евро валится по отношению к доллару? Ведь еще совсем недавно евро отыгрывал у доллара цент за центом, а в конце сентября 2024 года и вовсе стоил 1,12.

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, в чем состояла суть экономической политики Трампа и поразмыслим над тем, что он планирует сделать после своего триумфального возвращения в Белый Дом.

Значительная часть экономической политики Трампа была направлена на защиту американских производителей и сокращение дефицита торгового баланса. Он ввел высокие тарифы на китайские товары, что привело к торговой войне между США и Китаем.

Кроме того, пересмотрел торговые соглашения, такие как NAFTA, заключив вместо него новое соглашение между США, Канадой и Мексикой (USMCA). Цель состояла в создании более справедливых условий для американских компаний и возвращении рабочих мест в США.

Отдельно стоит отметить политику занятости и поддержки бизнеса, которую неуклонно проводил Трамп. Он неоднократно заявлял, что его политика направлена на увеличение рабочих мест и поддержку американских компаний. Его администрация стимулировала создание рабочих мест в промышленных регионах США и поддерживала возрождение традиционных отраслей, таких как автомобилестроение и добыча угля.

Что планирует сделать Трамп в качестве 47-го президента? Трамп нацелен на широкую поддержку американского бизнеса за счет налоговых и административных льгот. Кроме того, он грозится резко повысить пошлины на импортные товары, прежде всего товары из Китая. Однако нельзя исключить, что «торговые войны» разгорятся не только между США и Китаем, а заденут и Европу, которую Трамп неоднократно обвинял в том, что там пытаются жить за счет США.

Трамп хочет, чтобы европейские страны, особенно члены НАТО, взяли на себя большую долю расходов на оборону, считая, что США слишком долго несли основное бремя финансовых обязательств северо-атлантического альянса. В Германии и других странах Европы это вызывает беспокойство, так как Трамп уже высказывался о возможности восстановления пошлин на импорт немецких товаров, что может нанести ущерб европейской экономике, особенно экспортно ориентированным отраслям Германии.

Политика «сильного доллара», которую всегда старался проводить Дональд Трамп, означает в том числе удар по европейской экономике, и чтобы его смягчить, Европейский центробанк будет всячески ослаблять евро.

До какого уровня может упасть евро?

На момент написания этой статьи евро на FOREX торгуется к американскому доллару на уровне 1,0655-1,0665. Аналитики портала «Курс Украины» считают, что это – лишь начало. В ближайшей перспективе евро может упасть до 1,05-1,06 доллара, а в течение года нельзя исключать даже возвращение к «паритету» с долларом. Напомним: всего лишь два года назад, а именно с июля по ноябрь 2022 года, евро уже стоил дешевле американского доллара.

Если же рассматривать стоимость евро за гривну, то еще в сентябре его продавали по 46,60-46,70 грн, а уже сегодня евро можно купить на 2 гривны дешевле. И похоже, что это не предел.

Параллельно с евро будут дешеветь и валюты стран-соседей Украины: польский злотый, чешская крона, румынский лей и венгерский форинт.

Что даст Украине дешевый евро

С удешевлением евро упадут в цене все европейские товары. Министерству обороны станет проще финансировать военные контракты, т.к. многие из них заключены именно в евро. Впрочем, ждать, что евро станет слишком уж дешевым, тоже не стоит. В какой-то момент может произойти давно обещанная «перепривязка» гривны к евро (а не к доллару США, как сейчас). Разговоры об этом идут довольно давно, как знать, может, скоро предоставится возможность.