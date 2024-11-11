Що буде з євро після перемоги Трампа

5 листопада на президентських виборах у США кандидат від республіканської партії Дональд Трамп здобув нищівну перемогу над кандидатом від демократичної партії Камалою Гарріс і став 47-м президентом. Попри те, що інавгурація Трампа відбудеться лише через 2 місяці - 20 січня 2025 року, і лише після цього він стане повноправним господарем в Овальному кабінеті Білого Дому, світовий валютний ринок FOREX вже бурхливо відреагував на «друге пришестя» Трампа.

Усі провідні світові валюти відреагували падінням щодо долара США. Найбільше постраждав євро. За 5 днів – з 6 по 11 листопада – євро подешевшав майже на 3 центи – з 1,0937 до 1,0655 долара.

Що ж відбувається? Чому євро валиться щодо долара? Адже ще зовсім недавно євро відігравав у долара цент за центом, а наприкінці вересня 2024 року коштував 1,12.

Щоб відповісти на це питання, пригадаємо, у чому полягала суть економічної політики Трампа і поміркуємо над тим, що він планує зробити після свого тріумфального повернення до Білого Дому.

Значна частина економічної політики Трампа була спрямована на захист американських виробників та скорочення дефіциту торгівельного балансу. Він запровадив високі тарифи на китайські товари, що призвело до торгової війни між США та Китаєм.

Крім того, переглянув торгові угоди, такі як NAFTA, уклавши замість нього нову угоду між США, Канадою та Мексикою (USMCA). Мета полягала у створенні більш справедливих умов для американських компаній та поверненні робочих місць у США.

Окремо варто відзначити політику зайнятості та підтримки бізнесу, яку неухильно проводив Трамп. Він неодноразово заявляв, що його політика спрямована на збільшення робочих місць та підтримку американських компаній. Його адміністрація стимулювала створення робочих місць у промислових регіонах США та підтримувала відродження традиційних галузей, таких як автомобілебудування та видобуток вугілля.

Що планує зробити Трамп як 47-й президент? Трамп націлений на широку підтримку американського бізнесу за рахунок податкових та адміністративних пільг. Крім того, він погрожує різко підвищити мита на імпортні товари, насамперед товари з Китаю. Проте не можна виключити, що «торгівельні війни» розгоряться не лише між США та Китаєм, а зачеплять і Європу, яку Трамп неодноразово звинувачував у тому, що намагаються там жити за рахунок США.

Трамп хоче, щоб європейські країни, особливо члени НАТО, взяли на себе велику частку видатків на оборону, вважаючи, що США надто довго несли основний тягар фінансових зобов'язань північноатлантичного альянсу. У Німеччині та інших країнах Європи це викликає занепокоєння, оскільки Трамп вже висловлювався про можливість відновлення мит на імпорт німецьких товарів, що може завдати шкоди європейській економіці, особливо експортно орієнтованим галузям Німеччини.

Політика «сильного долара», яку завжди намагався проводити Дональд Трамп, означає, зокрема, удар по європейській економіці, і щоб його пом'якшити, Європейський центробанк всіляко послаблюватиме євро.

До якого рівня може впасти євро?

На момент написання цієї статті євро на FOREX торгується до американського долара на рівні 1,0655-1,0665. Аналітики порталу «Курс України» вважають, що це лише початок. У найближчій перспективі євро може впасти до 1,05-1,06 доларів, а протягом року не можна виключати навіть повернення до паритету з доларом. Нагадаємо: лише два роки тому, а саме з липня по листопад 2022 року, євро вже коштував дешевше за американський долар.

Якщо ж розглядати вартість євро за гривню, то ще у вересні його продавали за 46,60-46,70 грн, а вже сьогодні євро можна купити на 2 гривні дешевше. І схоже, що це не межа.

Паралельно з євро дешевшатимуть і валюти країн-сусідів України: польський злотий, чеська крона, румунський лей та угорський форинт.

Що дасть Україні дешевий євро

Зі здешевленням євро впадуть у ціні всі європейські товари. Міністерству оборони простіше фінансуватиме військові контракти, т.к. багато хто з них укладено саме в євро. Втім, чекати, що євро стане надто дешевим, теж не варто. Якогось моменту може статися давно обіцяна «переприв'язка» гривні до євро (а не до долара США, як зараз). Розмови про це йдуть досить давно, знати, може, скоро надасться можливість.