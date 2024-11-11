Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных – омбудсман

Российские войска, вероятно, в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных в Курской области РФ. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Левый берег.

Он отметил, что такая информация распространяется в интернете.

“Расстрел украинских военнопленных – это военное преступление россиян. Военнопленные всегда должны быть защищены, в частности от актов насилия, но Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права” , – заявил омбудсман.

Лубинец сообщил, что направил письма ООН и МККК по этому преступлению.

“Международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России! Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь” , – добавляет Уполномоченный ВР.

Напомним, вчера Лубинец сообщил, что россияне расстреляли предположительно раненого безоружного украинского воина.