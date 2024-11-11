Военный заявил о подрыве оккупантами Кураховской дамбы: как комментируют власти

Командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар", младший сержант Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что российские террористы подорвали Кураховскую дамбу в Донецкой области. Он отметил, что из-за этого был подтоплен ряд сел в направлении поселка Богатырь, сообщает Зеркало недели.

"Дороги остаются пригодными для использования, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих населенных пунктов ограничено" , — добавил защитник. ﻿

Тем временем заместитель главы Кураховской ГВА Аркадий Двалашвили в комментарии "Вільному радіо" заявил, что не может этого ни подтвердить, ни опровергнуть.

Ранее в WSJ сообщали, что всего за несколько месяцев из-за угрозы наступления на Курахово в Донецкой области работники Кураховской ТЭС разобрали ее. Запчасти с этого объекта использовали для ремонта других поврежденных электростанций холдинга ДТЭК.

Напомним, россияне пытаются взять город Курахово в Донецкой области в кольцо. Для этого они совершают усиленные артиллерийские обстрелы, используют БпЛА и бронетехнику.