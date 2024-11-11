Військовий заявив про підрив окупантами Курахівської дамби: як коментує влада

Командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що російські терористи підірвали Курахівську дамбу у Донецькій області. Він зауважив, що через це було підтоплено низку сіл в напрямку селища Богатир, повідомляє Дзеркало тижня.

"Дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами, переміщення бронетехніки по ґрунтових дорогах навколо цих населених пунктів обмежене" , — додав захисник.

Тим часом заступник очільника Курахівської МВА Аркадій Двалашвілі у коментарі "Вільному радіо" заявив, що не може цього ні підтвердити, ні спростувати.

Раніше у WSJ повідомляли, що всього за кілька місяців через загрозу наступу на Курахове у Донецькій області працівники Курахівської ТЕС розібрали її. Запчастини з цього об'єкта використали для ремонту інших пошкоджених електростанцій холдингу ДТЕК.

Нагадаємо, росіяни намагаються взяти місто Курахове у Донецькій області у кільце. Для цього вони здійснюють посилені артилерійські обстріли, використовують БпЛА та бронетехніку.