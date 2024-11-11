Президент Сербии провел телефонный "очень сердечный" разговор с Трампом

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что поздно вечером в воскресенье провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, отметив, что ожидает улучшения связей с Соединенными Штатами "во всех сферах". Об этом Вучич рассказал в своем Instagram, сообщает Европейская правда.

Сербский лидер сказал, что телефонный разговор был "очень сердечным", и добавил, что Трамп "многое знает о Сербии". Он выразил надежду, что связи между Сербией и США "еще больше улучшатся во всех сферах" при следующей администрации Трампа.

Вучич ожидает, что Дональд Трамп посетит Сербию, поскольку, по его словам, Сербия была страной, где "поддержка его избрания была самой высокой во всей Европе".

"И президент Трамп поблагодарил за огромную поддержку, которую он получил от граждан Сербии, от сербского народа" , – сказал Вучич.

Вучич и другие сербские лидеры открыто поддерживали Трампа во время предвыборной кампании, надеясь, что его политика на Балканах будет отличаться от усилий предыдущей администрации США, направленных на сдерживание экспансионистских целей сербских националистов в отношении соседних государств.

Вучич сказал, что Трамп поблагодарил его за поддержку, которую он получил от сербского народа, и выразил убеждение, что он сможет обсудить с Трампом дальнейшее улучшение отношений между двумя странами во всех сферах в ближайший период.

Сербия поддерживала тесные связи с окружением Трампа даже во времена администрации Джо Байдена.

В начале этого года правительство Сербии одобрило многомиллионный контракт с зятем Трампа Джаредом Кушнером относительно планов строительства роскошного отеля на месте бывшего Министерства обороны в Белграде.

Здание в центре города было взорвано во время военной интервенции под руководством НАТО, чтобы остановить кровавые репрессии сербов против косовских албанцев в 1999 году.

Проект, который вызвал много споров в Сербии, был предложен Кушнеру бывшим помощником Трампа и посланником на Балканах Ричардом Гренеллом, которому прогнозируют высокую должность в новой администрации Трампа.

В 2023 году Вучич наградил Гренелла медалью почета за "выдающиеся заслуги в развитии и укреплении мирного сотрудничества и дружеских отношений между Сербией и США".