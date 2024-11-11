Ликвидировано новую "схему для уклонистов" с чиновниками МСЭК и врачами ВЛК - СБУ

Служба безопасности и следователи Национальной полиции ликвидировали новые схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в разных регионах Украины. Среди задержанных чиновники МСЭК и врачи ВЛК. Со ссылкой на пресс-службу СБУ, сообщает Левый берег.

"Среди задержанных - чиновники медико-социальных экспертных комиссий и больниц. За взятки от 2 до 10 тыс. долларов США они помогали военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных медвыводов" , - говорится в сообщении.

В Кропивницком "на горячем" задержан хирург - член ВЛК, когда он получал взятку за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили главу отделения местной больницы, которая брала взятки за диагностику тяжелых заболеваний у близких родственников военнообязанных. Это позволяло уклонистам уйти от мобилизации за границу.

В Харьковской области подозрение получила еще одна чиновница МСЭК, участница масштабной схемы уклонения от призыва, которую Служба безопасности разоблачила в октябре этого года. В должности врача-реабилитолога она фальсифицировала историю болезней своих клиентов для назначения инвалидности.

По разоблаченным фактам фигурантам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом в большом размере);

ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.