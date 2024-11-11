Сто тысяч украинцев оформили отсрочку через "Резерв+"
В мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" отсрочку от мобилизации сто тысяч человек. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Деловая столица.
"100 000 украинцев уже воспользовались услугой онлайн-отсрочки с начала запуска в приложении Резерв+… Сегодня онлайн-отсрочки доступны для студентов, аспирантов, докторантов, а также для людей с инвалидностью, имеющих действующее пенсионное удостоверение. Уже скоро услуга станет доступной в приложении и для многодетных родителей", — отметил он.
Как сообщалоь, 9 ноября заработала новая функция в приложении "Резерв+", позволяющем получить отсрочку от мобилизации в онлайн-формате.