Сто тысяч украинцев оформили отсрочку через "Резерв+"

В мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" відстрочку від мобілізації сто тисяч осіб﻿. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Ділова столиця.

"100 000 українців вже скористалися послугою онлайн-відстрочки з початку запуску у застосунку Резерв+… Сьогодні онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення. Вже незабаром послуга стане доступною у застосунку й для багатодітних батьків" , — зазначив він.

Як повідомлялося, 9 листопада запрацювала нова функція в додатку "Резерв+", що дозволяє отримати відстрочку від мобілізації в онлайн-форматі.