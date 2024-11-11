Сто тысяч украинцев оформили отсрочку через "Резерв+"
В мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" відстрочку від мобілізації сто тисяч осіб. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє Ділова столиця.
"100 000 українців вже скористалися послугою онлайн-відстрочки з початку запуску у застосунку Резерв+… Сьогодні онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення. Вже незабаром послуга стане доступною у застосунку й для багатодітних батьків", — зазначив він.
Як повідомлялося, 9 листопада запрацювала нова функція в додатку "Резерв+", що дозволяє отримати відстрочку від мобілізації в онлайн-форматі.