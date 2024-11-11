Россияне с дня на день могут начать штурмы в Запорожской области - Волошин
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что российские войска в скором времени могут начать наземные штурмы на юге Запорожской области. Это может произойти в течение нескольких дней, сообщает Деловая столица.
По словам Волошина, которого цитирует Sky News, атаки могут создать новую точку давления для украинских военных, и так отстающих на востоке. Хотя пока непонятно, будет ли это одно масштабное наступление россиян или отдельные штурмы.
"Штурмы могут начаться в ближайшее время, мы даже не говорим о неделях, мы ожидаем, что это произойдет в любой день", — сказал спикер.
Он добавил, что российские войска в этом районе численно превосходят украинских защитников.