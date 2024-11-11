МВФ и Минфин приступили к пересмотру программы поддержки Украины

11 ноября руководство Министерства финансов Украины, Национального банка Украины и эксперты Международного валютного фонда начали обсуждение шестого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом говорится на сайте Минфина, сообщает Левый берег.

Украину представляют на обсуждениях Министр финансов Сергей Марченко, его первый заместитель Министра финансов Денис Улютин, заместители Юрий Драганчук, Ольга Зыкова, Светлана Воробей и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

По информации Минфина, миссия МВФ продлится в течение следующих дней в Киеве.

До шестого пересмотра Украина должна выполнить четыре структурных маяка:

осуществить смотр довоенных политик и практик среднесрочного бюджетного планирования;

оценить финансовые риски для финансовой стабильности и подготовить план действий для разных сценариев;

оценить финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработать политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации.

Если пересмотр будет успешным, Украина получит от МВФ новый транш в $1,1 млрд.

В госказну Украины уже поступило шесть траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 8,7 млрд долларов с 15,6 млрд долларов США, которые предусмотрены программой.