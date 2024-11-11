Rheinmetall будет предоставлять Украине спутниковые данные

Немецкий концерн Rheinmetall при поддержке правительства Германии подписали контракт с Украиной о предоставлении услуг спутниковой разведки. Об этом говорится в релизе немецкой компании, сообщает Левый берег.

Благодаря соглашению с Rheinmetall, Украина получает больший объем данных от спутников, оборудованных радаром с синтезированной апертурой (SAR) компании ICEYE.

Соответствующее соглашение было подписано благодаря усилению сотрудничества между компаниями Rheinmetall и ICEYE, о котором было анонсировано в сентябре 2024 года. В рамках этого сотрудничества Rheinmetall получила эксклюзивные права на продажу спутников SAR военным и государственным пользователям на немецком и венгерском рынках.

Украина начала получать новые спутниковые снимки с начала октября 2024 года. Сотрудничество предполагает выделение времени работы спутников и доступа к спутниковой группировке. Это позволяет использовать возможности всего созвездия спутников ICEYE.

ICEYE тесно сотрудничает с Министерством обороны Украины, чтобы поддержать и помочь Украине в развитии космической обороны. В июле 2024 г. ICEYE и Министерство обороны Украины подписали Меморандум о сотрудничестве, в котором определено партнерство для укрепления возможностей космической обороны Украины.

Компания ICEYE также предоставляет доступ к своей группе спутников SAR, позволяющей вооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критических мест.