Во Франции призвали не торопиться с выводами о политике Трампа в отношении Украины

Украина и ее союзники не должны делать поспешных выводов по поводу того, как избранный президент США Дональд Трамп будет решать вопросы войны в Украине, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Со ссылкой на Politico, сообщает Левый берег.

Выступая на Парижском форуме мира, Барро сказал, что пока неизвестно, что будет означать возвращение Трампа в Белый дом для Украины.

«Столкнувшись с предположениями о том, какой будет позиция новой американской администрации, я прежде всего считаю, что нам не следует принимать решения заранее» , - считает министр.

Барро добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон переговорил с Дональдом Трампом и подчеркнул, что Франция «готова амбициозно и убежденно работать с новой администрацией [США]», чтобы помочь Киеву.