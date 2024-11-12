В Белгородской области РФ беспилотник атаковал нефтебазу, произошел пожар
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что украинский дрон поразил нефтебазу, произошел взрыв и возник пожар, сообщает Украинская правда.
"ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа", – сообщил российский чиновник.
Губернатор добавил, что в результате взрыва один из резервуаров загорелся.
По его словам, на месте работали десять пожарных расчетов, которые ликвидировали возгорание.
Напомним, в ISW заявляли, что продолжение украинских ударов по тыловым российским логистическим объектам, кроме уничтожения запасов боеприпасов и самих объектов, приведет к более широкому оперативному давлению на российских военных.