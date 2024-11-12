Курс валют НБУ на 12 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 ноября, понизился до уровня 41.2981 за 1 доллар.

Евро подешевел на 49 коп до 43.9949 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.2043 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 42 коп до 46.9457 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 16 коп до 10.1313 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.298 100 EUR Евро 43.994 900 GBP Фунт стерлингов 53.204 300 CHF Швейцарский франк 46.945 700 PLN Польский злотый 10.131 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.