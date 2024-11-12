Close button

Курс валют НБУ на 12 ноября

Курс валют НБУ на 12 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 ноября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 11 ноября, понизился до уровня 41.2981 за 1 доллар.

Евро подешевел на 49 коп до 43.9949 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.2043 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 42 коп до 46.9457 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 16 коп до 10.1313 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.298100 --0.0001
EUR Евро 43.994900 --0.4915
GBP Фунт стерлингов 53.204300 --0.2521
CHF Швейцарский франк 46.945700 --0.4201
PLN Польский злотый 10.131300 --0.1611

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics