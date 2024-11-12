Курс валют НБУ на 12 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 12 ноября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 11 ноября, понизился до уровня 41.2981 за 1 доллар.
Евро подешевел на 49 коп до 43.9949 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 53.2043 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 42 коп до 46.9457 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 16 коп до 10.1313 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.298100
|EUR
|Евро
|43.994900
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.204300
|CHF
|Швейцарский франк
|46.945700
|PLN
|Польский злотый
|10.131300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.