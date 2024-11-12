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Курс валют НБУ на 12 листопада

Курс валют НБУ на 12 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 11 листопада знизився до рівня 41.2981 за 1 долар.

Євро подешевшав на 49 коп. до 43.9949 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.2043 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 42 коп. до 46.9457 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 16 коп. до 10.1313 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.298 100 --0.0001
EUR Євро 43.994 900 --0.4915
GBP Фунт стерлінгів 53.204 300 --0.2521
CHF Швейцарський франк 46.945 700 --0.4201
PLN Польський злотий 10.131 300 --0.1611

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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