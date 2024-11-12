Курс валют НБУ на 12 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 листопада 2024 року

Курс долара порівняно з 11 листопада знизився до рівня 41.2981 за 1 долар.

Євро подешевшав на 49 коп. до 43.9949 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.2043 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав на 42 коп. до 46.9457 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 16 коп. до 10.1313 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.298 100 EUR Євро 43.994 900 GBP Фунт стерлінгів 53.204 300 CHF Швейцарський франк 46.945 700 PLN Польський злотий 10.131 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.