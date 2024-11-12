Курс валют НБУ на 12 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 12 листопада 2024 року
Курс долара порівняно з 11 листопада знизився до рівня 41.2981 за 1 долар.
Євро подешевшав на 49 коп. до 43.9949 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53.2043 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав на 42 коп. до 46.9457 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 16 коп. до 10.1313 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.298 100
|EUR
|Євро
|43.994 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.204 300
|CHF
|Швейцарський франк
|46.945 700
|PLN
|Польський злотий
|10.131 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.