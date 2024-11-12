Обстрел Кривого Рога: погибли трое детей, среди них – младенец (Обновлено)

Тела двух детей достали из-под завалов жилого дома, в который россияне попали ракетой 11 ноября.﻿﻿ Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает Украинская правда.

"Из-под завалов криворожского дома достали тела двух детей... Ракетный удар по городу, произошедший накануне, унес три жизни" , – говорится в сообщении.

Лысак добавил, что спасатели продолжают работы – под завалами ищут еще одного ребенка.

Позже глава ОВА сообщил, что под завалами обнаружили тело третьего ребенка – ему не было и года.

"Всего во время вчерашней атаки на Кривой Рог россияне убили четыре человека. Страшная трагедия. Самые искренние соболезнования родным погибших. Поисково-спасательная операция завершена" , – подытожил Лысак.

Жертвами россиян стала целая семья – от рук оккупантов погибли мать и ее трое детей: мальчики 10 и 2 лет и девочка, которой было всего 2 месяца, сообщили корреспонденты национального марафона с места события.

Напомним, 11 ноября российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистикой – попали в пятиэтажку. В результате атаки пострадали 14 человек.

Позже стало известно, что из-под завалов поврежденной ракетой многоэтажки спасатели деблокировали тело женщины.