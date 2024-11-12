Обстріл Кривого Рогу: загинуло троє дітей, серед них – немовля (Оновлено)

Тіла двох дітей дістали з-під завалів житлового будинку, у який росіяни влучили ракетою 11 листопада.﻿﻿ Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Українська правда.

"З-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей... Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя" , – повідомив він.

Лисак додав, що рятувальники продовжують роботи – під завалами шукають ще одну дитину.

Пізніше голова ОВА повідомив, що під завалами виявили тіло третьої дитини – їй не було і року.

"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена" , – підсумував Лисак.

Жертвами росіян стала ціла родина – від рук окупантів загинули мати та її троє дітей: хлопчики 10 і 2 років та дівчинка, якій було лише 2 місяці, повідомили кореспонденти національного марафону з місця події.

Нагадаємо, 11 листопада російські окупанти атакували Кривий Ріг балістикою – поцілили у п'ятиповерхівку. Унаслідок атаки постраждали 14 осіб.

Згодом стало відомо, що з-під завалів пошкодженої ракетою багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки.