Обстріл Кривого Рогу: загинуло троє дітей, серед них – немовля (Оновлено)
Тіла двох дітей дістали з-під завалів житлового будинку, у який росіяни влучили ракетою 11 листопада. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє Українська правда.
"З-під завалів криворізького будинку дістали тіла двох дітей... Ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав три життя", – повідомив він.
Лисак додав, що рятувальники продовжують роботи – під завалами шукають ще одну дитину.
Пізніше голова ОВА повідомив, що під завалами виявили тіло третьої дитини – їй не було і року.
"Загалом під час учорашньої атаки на Кривий Ріг росіяни вбили четверо людей. Страшна трагедія. Найщиріші співчуття рідним загиблих. Пошуково-рятувальна операція завершена", – підсумував Лисак.
Жертвами росіян стала ціла родина – від рук окупантів загинули мати та її троє дітей: хлопчики 10 і 2 років та дівчинка, якій було лише 2 місяці, повідомили кореспонденти національного марафону з місця події.
Нагадаємо, 11 листопада російські окупанти атакували Кривий Ріг балістикою – поцілили у п'ятиповерхівку. Унаслідок атаки постраждали 14 осіб.
Згодом стало відомо, що з-під завалів пошкодженої ракетою багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки.