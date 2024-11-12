"Укргидроэнерго" решило построить защиту от беспилотников для Кременчугской ГЭС за 1 млрд

"Укргидроэнерго" заключило соглашение с "Укрсталь конструкция" на строительство противодроновой защиты для Кременчугской ГЭС стоимостью 976,95 млн грн (с НДС).﻿ Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro, сообщает Экономическая правда.

Соглашение заключили без открытых торгов из-за особенностей проведения закупок во время военного положения, а ожидаемая стоимость работ была несколько выше - 994,09 млн грн.

По условиям соглашения, "Укрсталь конструкция" до конца 2025 года должна построить сооружения противодроновой защиты объектов филиала "Кременчугская ГЭС" ЧАО "Укргидроэнерго".

Конечными бенефициарами ЧАО "Укрсталь Конструкция" является один из основателей корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук.

Напомним, по объектам "Укргидроэнерго" с начала полномасштабной войны, кроме подрыва оккупантами Каховской ГЭС, было нанесено более 140 российских ракетных ударов.