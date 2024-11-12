Премьер Британии требует от Байдена 20 млрд долларов на помощь Украине – СМИ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от Джо Байдена выделить Украине 20 млрд долларов за счет замороженных российских активов до вступления Дональда Трампа в должность. Кроме того, он добивается разрешения для Киева на удары Storm Shadow по территории РФ.﻿ Об этом сообщает The Telegraph, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным издания, Стармер, настаивает на проведении личных переговоров с Байденом, уходящим президентом США, когда они оба посетят саммит G20 в Бразилии на следующей неделе.

Ожидается, что сэр Стармер также заявит, что Украине следует наконец-то дать разрешение на запуск ракет большой дальности Storm Shadow в глубь территории России, против чего выступает Байден.

Ракеты Storm Shadow производятся в Великобритании и Франции, но при развертывании могут использоваться американские системы.

Украина имеет разрешение использовать их для нанесения ударов по границе с Россией, но не вглубь территории.

Западные союзники, по всей видимости, работают на двух фронтах - денег и оружия - пытаясь заставить Байдена пойти на большую поддержку Украины, чем это запланировано на последние два месяца его пребывания у власти.

В европейских столицах существуют опасения, что Трамп, который вернется в Белый дом 20 января, заставит Украину навсегда отказаться от удерживаемых Россией территорий в обмен на мирное соглашение.

Трамп пообещал положить конец войне Украине, куда вторглась Россия, в "первый день" своего президентства и раскритиковал миллиарды фунтов долларов поддержки Киева, предоставленной Байденом.

Саммит G20 в Рио-де-Жанейро в начале следующей недели может иметь решающее значение, поскольку союзники обсуждают ускорение поддержки Украины. Сэр Стармер, Байден и Макрон будут там.

Кредит Украине

Одним из основных направлений лоббирования в Лондоне является то, чтобы страны "Большой семерки" — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — выполнили свое давнее обещание предоставить Украине финансовые ресурсы.

В июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, частично финансируемого за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

США обещали предоставить 20 млрд долларов из этих 50 млрд долларов, однако они еще не предоставлены. Отчеты из США в прошлом месяце указывали, что деньги готовятся в этом году.