На Киевщине обломки беспилотников повредили 10 домов – ОВА

В Киевской области в результате падения обломков российских беспилотников повреждены 10 частных домов, гараж, машина, дорожное полотно.﻿﻿ Об этом заявил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает Украинская правда.

"Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гаражное помещение, 1 авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли" , – говорится в сообщении.

Он добавил, что обошлось без пострадавших.

В общем тревога в области продолжалась 9 часов. По словам Кравченко, все вражеские цели уничтожила ПВО.