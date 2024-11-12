На Киевщине обломки беспилотников повредили 10 домов – ОВА
В Киевской области в результате падения обломков российских беспилотников повреждены 10 частных домов, гараж, машина, дорожное полотно. Об этом заявил председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает Украинская правда.
"Попадания в объекты критической или жилой инфраструктуры отсутствуют. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены 10 частных домов, гаражное помещение, 1 авто, заборы, дорожное полотно. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли", – говорится в сообщении.
Он добавил, что обошлось без пострадавших.
В общем тревога в области продолжалась 9 часов. По словам Кравченко, все вражеские цели уничтожила ПВО.