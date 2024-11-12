На Київщині уламки безпілотників пошкодили 10 будинків – ОВА

На Київщині внаслідок падання уламків російських безпілотників пошкоджені 10 приватних будинків, гараж, машина, дорожнє полотно.﻿﻿ Про це заявив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, повідомляє Українська правда.

"Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. Внаслідок падіння уламків збитих ﻿﻿ ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено 10 приватних будинків, гаражне приміщення, 1 авто, паркани, дорожнє полотно. В будинках вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі" , – йдеться у повідомленні.

Він додав, що минулося без постраждалих.

Загалом тривога в області тривала 9 годин. За словами Кравченка, усі ворожі цілі знищила ППО.