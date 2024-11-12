В ВСУ прокомментировали атаки российских войск в Курской области

Российские войска пытались атаковать украинские позиции в Курской области. Однако наступление оказалось провальным, а остатки штурмовиков скрываются в посадках. Об этом заявила пресс-офицер 47-й ОМБр Анастасия Блищик в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По ее словам, ситуация в Курской области тяжелая, но контролируемая, чего-то критичного для воинов ВСУ нет.

"Вчера действительно был "черный день" для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов. То есть они пытались залетать на технике, с десантом и штурмовать населенные пункты. Однако 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47-й ОМБр" , - рассказала Блищик.

Она сообщила, что три БТР взорвались на минах, другую технику уничтожили с помощью FPV-дронов, а также ПТРК "Стугна".

"Другую бронетехнику уничтожили наши смежные бригады с которыми мы стоим на одном направлении. И также были ликвидированы российские захватчики. Та часть, которой удалось выжить, они разбежались и где-то спрятались в посадках. То есть вчера произошел провальный штурм российских оккупантов" , - сказала Блищик.

Ситуация в Курской области

Ранее проект Deep State сообщал о чрезвычайно тяжелом дне возле села Новоивановка Курской области, где враг сразу пять раз пытался заскочить в село и его окрестности. В сумме было задействовано 29 единиц ВВТ.